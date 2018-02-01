25-го февраля в Ереване состоится встреча сборных по баскетболу Армении и Албании. Как передает «Арменпресс», уже известны имена судей на встрече сборных по баскетболу Армении и Албании.

Главный судья – Сергей Круг (РФ), ему будут помогать Илья Путенко (РФ) и Оффер Манхейм (Израиль). Инспектором назначен Тод Уарник (Израиль).

Встреча сборных по баскетболу Армении и Албании состоится 25-го февраля в Ереване, в 19:00, на стадионе КА ПЕК. Вход свободный.