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Известны имена судей на встрече сборных по баскетболу Армении и Албании


25-го февраля в Ереване состоится встреча сборных по баскетболу Армении и Албании. Как передает «Арменпресс», уже известны имена судей на встрече сборных по баскетболу Армении и Албании.

Главный судья – Сергей Круг (РФ), ему будут помогать Илья Путенко (РФ) и Оффер Манхейм (Израиль). Инспектором назначен Тод Уарник (Израиль).

Встреча сборных по баскетболу Армении и Албании состоится 25-го февраля в Ереване, в  19:00, на стадионе КА ПЕК. Вход свободный.  


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