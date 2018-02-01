В Таиланде вступил в силу запрет на курение на пляжах

Запрет на курение на наиболее популярных у отдыхающих пляжах начал действовать в Таиланде с 1 февраля. Его нарушение грозит штрафом или тюремным заключением, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в департаменте морских и береговых ресурсов королевства, свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства. Среди них оказались популярные места отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин и др. За нарушение запрета грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года.

"Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - напомнил журналистам глава одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарак Сермтхонг.