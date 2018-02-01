Подземные военные объекты КНДР могут стать "секретным оружием" Пхеньяна в случае войны на Корейском полуострове. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что в Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте. В 1974 году, пишет NI, был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). По мнению военных экспертов, за час до двух тысяч северокорейских солдат способны пересечь ДМЗ под землей. Тоннель с еще большей пропускной способностью был открыт также в 1978 году.

Однако практически невозможно установить точное число таких тоннелей.

Однако подземная военная инфраструктура, созданная северокорейскими военными, не ограничивается тоннелями. NI сообщает также о трех авиабазах подземного базирования, созданных в КНДР. Как отмечает издание, создание этих объектов обусловлено тем, что наземные авиабазы, вероятно, будут быстро уничтожены в ходе военного конфликта.

По словам перебежчиков, с 2004 года КНДР также приступила к созданию вблизи ДМЗ бункеров для маскировки пехоты. Он отметил, что создано порядка 800 подобных подземных объектов. Помимо этого, в КНДР построены около восьми тысяч подземных укрытий для северокорейского руководства.