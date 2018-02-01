Известен следующий соперник сборной Армении по футболу
Известен следующий соперник сборной Армении по футболу в товарищеских матчах.
Как передает «Арменпресс», сборной Армении по футболу 24-го марта предстоит игра в Ереване, встреча состоится со сборной Эстонии.27-го марта сборной Армении по футболу снова предстоит игра в Ереване, на этот раз встреча состоится со сборной Литвы.
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