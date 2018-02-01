Японская корпорация Nintendo снимет анимационный фильм по мотивам вселенной своей самой известной видеоигры Super Mario Brothers ("Супербратья Марио").Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявила сама японская компания.

Съемки анимационной ленты будет вестись совместно с американской кинокомпанией Universal Studios, которая также будет выступать в качестве издателя картины по всему миры. О дате выхода фильма на данный момент не сообщается.

Братья Марио и Луиджи - персонажи, пожалуй, самой известной и популярной серии игр японской Nintendo. За все существование франшизы было продано более 790 млн копий различных игр про приключения итальянских водопроводчиков.