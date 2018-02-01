Nintendo объявила о создании анимационного фильма по мотивам "Супербратьев Марио"
Японская корпорация Nintendo снимет анимационный фильм по мотивам вселенной своей самой известной видеоигры Super Mario Brothers ("Супербратья Марио").Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявила сама японская компания.
Съемки анимационной ленты будет вестись совместно с американской кинокомпанией Universal Studios, которая также будет выступать в качестве издателя картины по всему миры. О дате выхода фильма на данный момент не сообщается.
Братья Марио и Луиджи - персонажи, пожалуй, самой известной и популярной серии игр японской Nintendo. За все существование франшизы было продано более 790 млн копий различных игр про приключения итальянских водопроводчиков.