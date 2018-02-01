Британский лорд опоздал на заседание и уволился со стыда

Член палаты лордов Майкл Бейтс огорчился своим опозданием на заседание парламента, принес искренние извинения и уволился прямо во время собрания. О произошедшем сообщает The Washington Post. Видео, на котором лорд просит прощения за свою невоспитанность и за то, что не был на месте, когда это требовалось, длится почти минуту, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Несмотря на то что опоздал Бейтс всего на пару минут, выйти из создавшейся ситуации он решил радикально. «Мне ужасно стыдно за случившееся, и потому я отказываюсь от своей должности перед лицом премьер-министра прямо сейчас», — объявил он коллегам. Затем огорченный политик вышел из зала под гул голосов удивленных коллег и выкрики «Нет!».

После его ухода глава палаты сказала, что извинений было бы более чем достаточно и из всех министров последним она отправила бы в отставку его.