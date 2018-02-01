В НС Армении пройдут слушания по теме Сумгаитских погромов
14:09, 1 Февраль, 2018
В НС Армении пройдут слушания по теме «Сумгаитские погромы. Разжигание ненависти к армянам, как государственная политика Азербайджана». Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям 1 февраля заявил ее глава, заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.По его словам, на данные слушания будут приглашены эксперты, непосредственные очевидцы событий, представители аккредитованных в Армении посольств. «Цель данных слушаний – информировать международное сообщество о данных событиях и проводимой Азербайджаном государственной политике», - пояснил Ашотян. Слушания пройдут 22 февраля в 12:00. Решение о проведении данных слушаний членами постоянной Комиссии по внешним отношениям принято единогласно.
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