СМИ: премьер-министра Дании обвинили в получении взятки

Скандал разворачивается в Дании вокруг премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, принявшего от знакомого судовладельца подарок, который по датским законам можно классифицировать как взятку. Как сообщила в среду газета Jyllands-Posten, бывший датский госслужащий, имя которого не называется, подал в полицию заявление на главу правительства по статье 144 УК Дании, предусматривающей тюремные сроки или крупные штрафы за получение взятки должностным лицом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщается, что в 2014 году Расмуссен, еще будучи депутатом парламента, получил приглашение провести отпуск в загородном доме судовладельца Йона-Анкера Хаметнера Ларсена. Воспользовался этой возможностью Расмуссен только в 2016 году, уже заняв пост премьер-министра (во второй раз в своей политической карьере). Стоимость отдыха была оценена в 10 тыс. датских крон ($1,7 тыс.). Как пояснили изданию эксперты в области права из Копенгагенского университета, такой подарок вполне подпадает под датское определение взятки, даже если даритель не получал от политика в ответ никаких услуг или преференций.

Ситуацию осложняет то, что Расмуссен и Ларсен не были старыми друзьями, которые могли бы обмениваться ценными подарками. Они познакомились лишь в 2014 году. С другой стороны, Ларсен считается членом небольшой группы состоятельных датских бизнесменов, специализирующихся на рыболовецкой отрасли и известных как "короли квот". Именно их судам достается значительная часть всех распределяемых в стране квот на промышленный лов рыбы.



