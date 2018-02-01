Гонконг завалило мусором

В Гонконге резко обострилась проблема накопления мусора. Бывшая британская колония, считающаяся одним из самых прогрессивных и экономически успешных регионов мира, с каждым днем становится все более грязной из-за введенного Китаем запрета на импорт 24 видов твердых отходов. Как передает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.

Местные власти открыто говорят о своей неспособности справиться с «мусорной» проблемой, указывая на то, что Гонконгу не хватает земли для создания эффективной индустрии переработки отходов. Критики, в свою очередь, отмечают, что администрация не прилагает достаточных усилий для развития системы утилизации мусора.

По данным Daily Mail, вплоть до 2017 года Гонконг вывозил на территорию Китая порядка 90 процентов мусора. Сейчас собственные мусорные полигоны района переполнены. Среднестатистический житель Гонконга ежедневно выбрасывает 1,4 килограмма отходов — вдвое больше, чем резиденты других азиатских городов, таких как Токио, Сеул и Тайбэй.