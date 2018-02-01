Поглотившую военный корабль волну сняли на видео

Новозеландский военный корабль попал в сильный шторм в Южном океане. Одна из волн накрыла носовую часть судна, фактически затопив ее. Происходящее снял на камеру моряк по имени Айзек Форд, передает Daily Mail. Отмечается, что событие произошло 19 декабря прошлого года, однако в сети обратили на него внимание только сейчас, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В результате случившегося, как отмечает издание, никто не пострадал.