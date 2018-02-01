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Samsung раскрыла сроки выпуска тайного смартфона


Корпорация Samsung планирует выпустить смартфон со складывающимся экраном до конца 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом говорится в отчете за четвертый финансовый квартал 2017 года, пишет ZDNet.

«В 2018 году мы будем выделяться благодаря выпуску передовых продуктов, вроде складывающихся смартфонов с OLED-дисплеем», — говорится в сообщении компании. Также Samsung планирует «укрепить лидерство» с выпуском Galaxy S9 на выставке MWC в Барселоне в конце февраля.

Корпорация уже провела закрытую презентацию тайного смартфона в рамках выставки CES 2018.

По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно растягивать на 12 миллиметров без риска повредить ее.

 

 

 




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