Samsung раскрыла сроки выпуска тайного смартфона

Корпорация Samsung планирует выпустить смартфон со складывающимся экраном до конца 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом говорится в отчете за четвертый финансовый квартал 2017 года, пишет ZDNet.

«В 2018 году мы будем выделяться благодаря выпуску передовых продуктов, вроде складывающихся смартфонов с OLED-дисплеем», — говорится в сообщении компании. Также Samsung планирует «укрепить лидерство» с выпуском Galaxy S9 на выставке MWC в Барселоне в конце февраля.

Корпорация уже провела закрытую презентацию тайного смартфона в рамках выставки CES 2018.

По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно растягивать на 12 миллиметров без риска повредить ее.