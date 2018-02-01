В Армении инженеры ЮВО ночью обеспечили сопровождение колонны военной техники

Инженерные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения тактико-специальных занятий по боевой готовности провели инженерную разведку маршрутов движения механизированной колонны в ночное время суток.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, перед совершением 100 км марша в составе соединения на высокогорный полигон «Алагяз» подразделения инженерных войск в ночное время отработали задачи инженерного обеспечения в сложных климатических условиях. Для поиска взрывоопасных предметов на всем маршруте следования колонны автомобильной и бронетанковой техники соединения группы разминирования выполнили инженерную разведку дорожного полотна с использованием миноискателей «Коршун» и служебных минно-розыскных собак.

В наиболее опасных районах выдвижения военной техники соединения были выполнены задачи по поиску и уничтожению условных мин-растяжек с помощью специальных «кошек» и отработаны действия дистанционного подрыва мин и фугасов, заложенных диверсионными разведывательными группами условного противника.

К проведению ночной инженерной разведки маршрута следования колонны военной техники на полигон «Алагяз» в Закавказье было привлечено около 50 военнослужащих и задействовано около 30 единиц специальной военной техники.