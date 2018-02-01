Здание Баграмяна, 26 приспособлено служить руководителю исполнительной власти: Давид Арутюнян

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян прокомментировал вопрос, почему резиденция премьер-министра Армении переместится по адресу Баграмяна, 26, а резиденция президента Армении переместится по адресу Маштоца, 47. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами, коментируя законопроект «О структуре и деятельности правительства Республики Армения».

«Предположим, премьер-министром Армении избраны вы, а не Серж Саргсян, который решает не продолжать свою деятельность, - все равно, Баграмяна 26 – здание, которое приспособлено служить ряду целей, которые присущи исполнительной власти»,- сказал он, добавив, что изменение дислокаций объясняется именно этим, и никак не связано с личностью Сержа Саргсяна.

«Если бы нашей целью было создание системы под ту или иную личность, если бы в этом был наш мотив, то не было бы необходимости менять Конституцию. Так что, мы говорим о переменах – ответственности перед парламентом»,- сказал он.