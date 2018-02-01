СМИ: в Таиланде конфисковали счета и имущество экс-премьера

Власти Таиланда конфисковали счета и имущество на миллионы долларов экс-премьера (с 2011 по 2014 годы) королевства Йинглак Чинават, заочно приговоренной на родине за халатность к пяти годам тюрьмы. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета The Nation со ссылкой на адвоката Чинават Ноппадона Лоатхонга.

По его данным, министерство юстиции Таиланда наложило арест на 13 банковских счетов экс-премьера, на которых хранятся более 1 млн батов ($31,2 тыс). Среди изъятых активов также оказался особняк Чинават в Бангкоке стоимостью около 110 млн батов ($3,4 млн), более 10 земельных участков, а также апартаменты в одном из столичных кондоминиумов.

Ранее правительство Таиланда специальным постановлением наложило штраф на экс-премьера за халатность при реализации "рисовой" госпрограммы в размере более $1 млрд. Защита Чинават безуспешно пыталась опротестовать это решение в суде.

Верховный суд Таиланда 27 сентября 2017 года заочно признал виновной Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за день до этого политик тайно покинула страну, выехав на автомобиле в Камбоджу, а затем направилась в ОАЭ, где проживает ее старший брат Таксин Чинават (премьер-министр Таиланда с 2001 по 2006 годы).

Позднее МИД Таиланда подтвердил, что Йинглак Чинават находится в Лондоне.





