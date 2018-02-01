Проведение заседаний правительства при закрытых дверях позволит критично рассматривать различные предложения: Давид Арутюнян

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что проведение заседаний правительства при закрытых дверях позволит критично рассматривать различные предложения членов правительства. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами, комментируя законопроект «О структуре и деятельности правительства Республики Армения». Давид Арутюнян сообщил, что законопроектом устанавливается, что заседания правительства Армении будут проходить за закрытыми дверями. По его словам, подобная практика существует во всем мире. И лишь когда возникает необходимость об уведомлении общества по конкретному вопросу, решением премьер-министра часть заседания кабмина проводится в открытом режиме.

«В этом смысле, правительство Армении является исключением, когда в заседаниях принимают участие множество людей, не являющихся членами правительства»,-сказал он.

«При этом не бывает настоящих обсуждений, которые проходят или до, или после заседания правительства, что не является нормальным»,- сказал он.

При этом, как отметил Д.Арутюнян, для обеспечения прозрачности деятельности правительства законопроектом предусматривается представление общественности информации о деятельности правительства, каковые обязанности возлагаются на премьер-министра.

По его мнению, присутствие на заседаниях правительства журналистов не позволяет разворачивать там реальные дискуссии.