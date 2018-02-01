Сенат Польши принял закон о концлагерях

Сенат Польши принял закон, согласно которому будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За подобные высказывания, а также, за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока.

Большинством голосов польские сенаторы приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.