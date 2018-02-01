ООН назвала конфликт в Донбассе одним из самых кровопролитных со Второй мировой войны

Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в среду докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.

"Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.

УКГВ также назвало 2017 год "одним из самых смертоносных лет" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, согласно оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

Ранее в этом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил урегулирование конфликта на востоке Украины в число приоритетов всемирной организации на 2018 год.



