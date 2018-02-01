Telegram пропал из AppStore

Мессенджер Telegram и его адаптированная версия Telegram X исчезли из магазина приложений AppStore. Как передает Арменпресс, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Разработчик приложения Павел Дуров пояснил, что ситуация связана с незначительными проблемами, скоро ошибка будет устранена. При этом он не стал раскрывать причину сбоя.

8 января СМИ узнали, что Telegram запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года.