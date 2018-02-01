В Армении мотострелковое подразделение ЮВО отразило атаку ДРГ условного противника

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения недельных тактико-специальных занятий по боевой готовности соединения военнослужащие ротной тактической группы (РТГр) отразили атаку диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе совершения 100 км марша и занятия рубежа обороны соединением РТГр военной базы выполнила задачи по огневому подавлению и уничтожению наступающих ДРГ условного противника из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов с воздушной поддержкой истребительной и армейской авиации.

Контроль практических действий подразделений соединения в Закавказье на занятиях по боевой готовности в режиме реального времени обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

На тактико-специальных занятиях с подразделениями российской военной базы в Армении в соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова применяется методика разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием автоматизированных систем управления.

Всего к практическим занятиям привлечено более 2 тыс. военнослужащих и более 500 единиц специальной военной техники.