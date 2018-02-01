Принят проект закона «О структуре и деятельности правительства Республики Армения»

На заседании правительства Армении в четверг, 1-го февраля, был одобрен проект закона Армении «О структуре и деятельности правительства Республики Армения». Законопроект в предусмотренном законом порядке будет направлен в Национальное Собрание Армении.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Армении Давид Арутюнян, представляя проект закона, отметил, что, в соответствии с законопроектом, в состав правительства войдут: премьер-министр, первый вице-премьер-министр, 2 вице-премьера, министры.

По словам Давида Арутюняна, в состав правительства войдут 18 министерств. «В законе планируем в виде приложения представить основные сферы их деятельности», – указал он.

Кроме того, члены правительства должны приносить присягу – с учетом того, что присягу приносят депутаты, представители судебной власти.

Кроме того, новый законопроект устанавливает, в каких случаях премьер-министр Армении подает в отставку.

«Например, если он заимел гражданство другой страны или же нарушил закон по части несовместимости, то он будет обязан подать в отставку. В отличие от администрации правительства, предусмотрена администрация премьер-министра, которая будет служить обеспечению функций премьер-министра, вице-премьеров, проведению заседаний правительства, и прочее»,- сказал он.

Давид Арутюнян сообщил, что законопроектом устанавливается, что заседания правительства Армении будут проходить за закрытыми дверями. И лишь когда возникает необходимость об уведомлении общества по конкретному вопросу, решением премьер-министра часть заседания кабмина проводится в открытом режиме. По его словам, подобная практика существует во всем мире.

При этом, как отметил Д.Арутюнян, для обеспечения прозрачности деятельности правительства законопроектом предусматривается представление общественности информации о деятельности правительства.



Затем, по его словам, в законе закреплены гарантии деятельности правительства Армении, в том числе, социальные. «Мы постарались воздержаться от перегруженности закона деталями, учитывая, что будет существовать устав правительства, который им же и будет принят»,- сказал он.