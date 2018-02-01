Макрон открывает папку Геноцида армян: выступление президента Франции оказалось в центре внимания турецких СМИ

Участие и выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции, когда он затронул вопросы Геноцида армян и урегулирования карабахского конфликта, оказалось в центре внимания турецких СМИ. Как передает «Арменпресс», пресса с тревогой пишет, что «Макрон открывает папку Геноцида армян».

Одна из самых популярных газет - «Миллиет», пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал на банкете, где были известные лица армянского лобби. «Как он и обещал во время своего предвыборного ралли, Макрон сказал, что внесет день так называемого геноцида армян в календарь памятных дней Франции. Он услышал требования армянского лобби»,- пишет газета.

Газета «Сабах» опубликовала новость под заголовком «Второе наглое выступление Макрона», упомянув, что накануне он выразил свое недовольство по поводу действий Турции в Африне. «Привнося в повестку на этот раз события 1915 года, он продолжает свое провокационное отношение»,- пишет газета.

Другая газета - «Стар», цитирует слова Макрона: «Борьба за справедливость и признание – наша борьба. Мы ведем эту борьбу, помня о Геноциде армян и внеся этот день в календарь памятных дней Франции»,- сказал Макрон, добавив, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.

Haber7 пишет: «Разозливший Анкару президент Франции Эммануэль Макрон, который сказал по поводу операции «Оливковая ветвь», что она не должна превращаться в оккупацию севера Сирии, заявил, что во Франции день так называемого геноцида армян будет закреплен в календаре памятных дней Франции».

Турецкий канал NTV цитирует Макрона и пишет: «Армянские утверждения вновь могут войти в повестку парламента». Об этом же пишет газета «Акшам», особо отметив присутствие на банкете Гаро Пайлана.

Газета «Ихлас» публикует новость под заголовком «Скандальное решение во Франции», отметив, что Макрон сказал, что внесет день “так называемого” геноцида армян в календарь памятных дней Франции.

Националистическая газета «Yeniçağ» пишет: «Макрон продолжает антитурецкие инициативы», при этом они особо отметили слова Макрона о том, что посещение им НКР в данный момент может отрицательно сказаться на ходе переговоров.

Газета BirGün публикует новость под заголовком «Член Демократической партии народов Турции Пайлан встретился с президентом Франции Макроном», отметив, что Пайлан призвал быть бдительными в вопросе операции в Африне.

Самые обширные статьи по поводу банкета Координационного совета армянских организаций Франции опубликовали турецкие службы немецкого Deutsche Welle и российского Sputnik.

«Макрон открывает папку Геноцида армян» – таков заголовок в Deutsche Welle. В статье написано, что в ближайшее время по причине вопроса Геноцида армян в французско-турецких отношениях вновь может наступить кризис, поскольку посыл Макрона говорит о том, что вопрос может быть вновь включен в повестку парламента Франции. Кроме того, газета отметила, что Макрон особо приветствовал Гаро Пайлана, сказав, что подобные ему борцы за права человека должны получать поддержку. Deutsche Welle пишет также, что Пайлан был награжден Медалью почета мэра Парижа.

Выдержки из речи Макрона на банкете Координационного совета армянских организаций Франции нашли место и в десятках других турецких изданий.