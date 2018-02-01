Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Проект закона о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

"Законопроект С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова "сынов" (thy sons) будут изменены на "нас" (of us)", — говорится в сообщении.