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Канадский парламент сделал текст гимна страны "гендерно нейтральным"


Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Проект закона о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

"Законопроект С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова "сынов" (thy sons) будут изменены на "нас" (of us)", — говорится в сообщении.

 

 

 

 




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