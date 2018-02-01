Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось в Пхёнчхане

Церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут проживать члены делегаций команд-участниц Игр-2018, состоялась в южнокорейском Пхёнчхане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Yonhap.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. В нем будут проживать горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, скелетонисты, сноубордисты, фристайлисты и лыжники. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. Над олимпийской деревней были подняты флаги всех стран- участниц Игр, в том числе КНДР.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.





