В Давосе достигнуты договоренности и обозначены направления сотрудничества: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в ходе заседания правительства 1-го февраля, коснулся своего участия во Всемирном экономическом форуме, который прошел в Давосе.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в рамках форума провел ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами из ряда стран, представителями международных финансовых структур и главами крупных компаний.

По словам Карена Карапетяна, по итогам встреч в Давосе достигнуты договоренности и обозначены направления сотрудничества.

Исходя из вышеотмеченного, Карен Карапетян руководителю Аппарата правительства Республики Армения Ваге Степаняну, исполнительным директорам Центра стратегических инициатив и Фонда развития Армении поручил в 7-дневный срок передать заинтересованным ведомствам отчет об итогах визита в Швейцарию и общую информацию.

В ходе заседания было поручено также предпринять шаги в направлении выполнения в конкретные сроки достигнутых в ходе визита договоренностей и развития направлений сотрудничества – с целью разработки и представления экономических программ по этим направлениям.

При этом премьер поручил периодически представлять отчеты в Аппарат правительства о ходе работы.