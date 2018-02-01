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В Давосе достигнуты договоренности и обозначены направления сотрудничества: премьер-министр Армении Карен Карапетян


Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в ходе заседания правительства 1-го февраля, коснулся своего участия во Всемирном экономическом форуме, который прошел в Давосе.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в рамках форума провел ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами из ряда стран, представителями международных финансовых структур и главами крупных компаний.

По словам Карена Карапетяна, по итогам встреч в Давосе  достигнуты договоренности и обозначены направления сотрудничества.

Исходя из вышеотмеченного, Карен Карапетян руководителю Аппарата правительства Республики Армения Ваге Степаняну, исполнительным директорам Центра стратегических инициатив и Фонда развития Армении поручил в 7-дневный срок передать заинтересованным ведомствам отчет об итогах визита в Швейцарию и общую информацию.

В ходе заседания было поручено также предпринять шаги в направлении выполнения в конкретные сроки достигнутых в ходе визита договоренностей и развития направлений сотрудничества –  с целью разработки и представления экономических программ по этим направлениям.

При этом премьер поручил периодически представлять отчеты в Аппарат правительства о ходе работы.


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