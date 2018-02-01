СМИ: сирийский генерал погиб под Дейр-эз-Зором при отражении атак террористов

Сирийская армия отразила в среду атаки террористов из группировки "Исламское государство" в районе Меядин в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил новостной портал Shaam Times, банды ИГ пытались захватить утраченные ими позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в cирийской пустыни. В ходе проведения операции против террористов погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительственные войска очистили от террористов большую часть провинции Дейр-эз-Зор в начале ноября прошлого года, однако в районы Меядин и Бу-Кемаль на западном берегу Евфрата продолжают проникать уцелевшие банды ИГ, которые нападают на армейские блокпосты и лагеря.