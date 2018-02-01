Аронян – среди лидеров Гибралтарского турнира

Лидер армянских шахматистов, гроссмейстер Левон Аронян в 9 туре международного шахматного турнира Tradewise Chess Festival, который в эти дни проходит на Гибралтаре, выиграл у представителя Индии Сетхумарана.

Как передает «Арменпресс», Аронян набрал 7 очков из 9-и возможных и сравнялся с лидерами — французом Максимом Вашье-Легравом и россиянином Даниилом Дубовым.

1 февраля состоится последний тур соревнования.

В турнире по швейцарской системе (10 туров) участвуют 274 шахматиста из 50-и стран, 92 из которых — гроссмейстеры. У Арнояна — самый высокий рейтинг на турнире.

Оппонентами Ароняна выступили и продолжают выступать известные шахматисты, в том числе занимающий пятую строчку в рейтинге ФИДЕ Максим Вашье-Лаграв (Франция), а также Хикару Накамура (США), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна (Индия), Никита Витюгов (Россия), Василий Иванчук (Украина) и другие.

Победитель турнира заработает 25 тысяч фунтов стерлингов.