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Более 10 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Японии


Пожар в доме престарелых малообеспеченных людей в японском городе Саппоро унес жизни 11 из 16 его обитателей, сообщила в четверг местная полиция.

Пожарным, прибывшим по вызову, удалось вывести из загоревшегося трехэтажного здания пятерых человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Среди погибших - восемь мужчин и одна женщина.

Проживание и уход в доме предоставлялись пожилым малоимущим за незначительную плату.

О причинах возгорания не сообщается, начато расследование.

 

 

 

 




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