Левон Аронян – пятый в рейтинговой таблице ФИДЕ

ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за февраль, в которой лидер армянских шахмат Левон Аронян назван пятым.

Как передает «Арменпресс», на первом месте – чемпион мира Магнус Карлсен, на втором – Шахрияр Мамедьяров, на третьем – Владимир Крамник.

Среди 100 лучших шахматистов оказались и Габриэл Саргсян - 67, Владимир Акопян – 76, Грант Мелкумян – 82.

Среди женщин на первом месте Хоу Йифан, на втором месте – Цзю Венцзю, на третьем – Анна Музычук.

Элина Даниэлян – на 52-м месте, Лилит Мкртчян – на 70-м.