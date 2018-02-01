Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

Левон Аронян – пятый в рейтинговой таблице ФИДЕ


ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за февраль, в которой лидер армянских шахмат Левон Аронян назван пятым.

Как передает «Арменпресс», на первом месте – чемпион мира Магнус Карлсен, на втором – Шахрияр Мамедьяров, на третьем – Владимир Крамник.

Среди 100 лучших шахматистов оказались и  Габриэл Саргсян -  67, Владимир Акопян – 76, Грант Мелкумян – 82.

Среди женщин на первом месте Хоу Йифан, на втором месте – Цзю Венцзю, на третьем – Анна Музычук.

Элина Даниэлян – на 52-м месте, Лилит Мкртчян – на 70-м.


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