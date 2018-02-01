США продлили разрешение на пребывание в стране сирийских беженцев

Министерство внутренней безопасности США продлило на 1,5 года разрешение на пребывание в стране примерно 7 тысячам сирийских беженцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о так называемом "временном защищенном статусе", который действует для некоторых мигрантов, бежавших в США из стран, охваченных военными конфликтами или другими чрезвычайными ситуациями.

Тем, у кого такой статус уже есть, необходимо будет перерегистрироваться и оставаться в Соединенных Штатах с разрешением на работу до 30 сентября 2019 года.

ФОТО: AFP 2018 / Brendan Smialowski