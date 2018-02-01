МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 1-го февраля на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

1-го февраля – днем, 2-5-го февраля осадков не ожидается. 1-го февраля ночью в отдельных районах ожидается слабый снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц.

На дорогах в Сюмике, Спитаке и Ванадзоре – местами гололед. На дорогах в Джермуке и Сараван-«Зангер» идет снег.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.