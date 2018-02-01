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Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы


Делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном сегодня, 1 февраля, с двухдневным официальным визитом направится в Казахстан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который состоится в городе Алматы.

Запланировано также участие и выступление премьера на Международном форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации».


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