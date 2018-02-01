Европейские индексы - 31-01-18

МОСКВА, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 13189.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5481.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.72% и составил 7533.55 пункта, российский MICEX вырос на 0.42% и составил 2289.99 пункта, а RTSI вырос на 0.18% и составил 1281.01 пункта.