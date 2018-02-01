Цены на цветные металлы - 31-01-18

ЛОНДОН, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.18% и составила 2222.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.66% и составила 7140.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.27% и составила 2618.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.09% и составила 13550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.57% и составила 21750.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.27% и составила 3527.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 80500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.