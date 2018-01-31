Все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 30 и 31 января, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 11 случаев кражи, 10 случаев мошенничества, 2 случая вымогательства, по 1 случаю присвоения или взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи и 1 случай умышленного причинения телесых повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 4 человекa получили телесные повреждения разных степеней тяжести.