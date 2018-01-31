Я никогда не покидал Армению: Армен Саркисян заверяет, что хорошо знаком с проблемами Армении

Кандидат в президенты Армении от правящей партии Армен Саркисян заверяет, что в последние годы он регулярно посещал Армению и хорошо знаком с проблемами страны. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами после тура в центре «Тумо» Армен Саркисян сказал, что он никогда не покидал Армению.

«Я никогда не покидал Армению. Я регулярно приезжал сюда. Я приезжал в Армению, и вы меня не узнавали. Наверное, вы бы даже не узнали, если бы увидели меня на улице. Но за последние два десятилетия, за исключением первых лет, когда я серьезно болел, я регулярно приезжал в Армению и проводил встречи также в деревнях. Я никогда не покидал Армению и хорошо знаю Армению. Другой вопрос, что есть поколение, которое меня не знает», - сказал Саргсян, отвечая на вопрос, знает ли он о проблемах Армении после двух десятилетий отсутствия в стране.

Он добавил, что продолжает рабочие встречи в разных регионах, готовясь ко второй встрече с президентом Армении Сержем Сергианом, который состоится в ближайшие дни.

Армен Саркисян добавил, что он также встретится с властями Арцаха.