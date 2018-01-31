Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла США

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 31 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса и руковдителя миссии USAID в Армении Деборы Гриссера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы экономической повестки Армения-США. В этом контексте собеседники особо отметили важность запланированной на следующей неделе презентацию-дискуссию, посвященную сотрудничеству между правительством Армении и USAID, в ходе которого будут представлены реализуемые в различных сферах проекты, текущие инициативы и результаты.

Глава правительства подчеркнул важность двустороннего эффективного сотрудничества, совместные проекты, способствующие устойчивому развитию Армении.

«Мы высоко ценим реализованные при содействии USAID проекты, которые вносят свой вклад в экономический рост Армении, укрепляют демократические институты, успешную реализацию борьбы с коррупцией и повышение эффективности управления», - сказал премьер-министр Армении.

Посол высоко оценил процесс реформ и подтвердил готовность США поддержать этот процесс. «Правительство США поддерживает амбициозную программу реформ правительства Армении через различные проекты Агентства международного развития, направленные на укрепление демократии и создание благоприятных условий для инвестиций», - сказал посол США в Армении.