Премьер-министр Армении посетил министерство образования и науки
Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил министерство образования и науки, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Левон Мкртчян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.
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