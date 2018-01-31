Армен Саркисян совершил экскурсию в Центре творческих технологий «Тумо»

Кандидат в президенты Армении ор Республиканской партии Армен Саркисян 31 января совершил экскурсию в Центре творческих технологий «Тумо». Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами после тура, Армен Саркисян подчеркнул, что его визит в «Тумо» не был случайным.

«Это принципиальный визит, потому что я считаю, что если мы думаем, мы мечтаем о хорошем будущем нашей республики, то «Тумо» - это первый цветок, который прямо показывает, куда должна идти Армения. Естественно, что Армения должна иметь успех во всех сферах экономики - от сельского хозяйства до строительства, от промышленности до банковской системы. Но есть ли такое направление, которое приведет нас к 21-му веку? Есть направление, которое позволит нам выйти на реальный большой рынок? Есть область, где мы можем использовать ресурсы диаспоры? Я думаю, что есть это направление. Речь идет о современных технологиях», - сказал Саркисян.

Он подчеркнул, что необходимо сферу современных технологий надлежащим образом организовать и вывести на международный рынок. «И этот рынок для нас, по крайней мере, это территория ЕАЭС, и поскольку Армения строит хорошие отношения с Европейским союзом, в этом смысле является мостом между этими двумя структурами. Я следую обзору прессы, я не удивлен, когда люди задают обо мне вопросы другим, но я удивлен тем, что об успехах «Тумо», что центр «Тумо» откроется в Париже, нет ни слова. Тот факт, что «Тумо» откроется в Париже, является наглядным примером того, куда идет наша страна. Это пример того, как идеи и профессионализм Сэма Симоняна при поддержке президента и правительства Армении стали основой для создания уникального во всем мире интересного решения. И сегодня неудивительно, что небольшая Армения будет экспортировать эту систему образования. И это можно сделать на основе других экспериментов, поэтому мой визит в этот центр не случаен», - заключил Армен Саркисян.