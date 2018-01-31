В ближайшее время Эйфелеву башню ждут большие изменения

Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в 2017 году приняла более 6,2 миллиона посетителей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании-эксплуататора монумента SETE.

"В 2017 году Эйфелева башня приняла 6 207 303 посетителей, то есть на 5,6% больше, чем в 2016 году, завершившимся с 5 841 026 посетителями", — написано в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В сообщении приводятся слова главы SETE Анн Янник, которая обещает, что в ближайшие годы "Эйфелеву башню ждут глубокие изменения, которые позволят усилить ее сияние на международной арене".

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.