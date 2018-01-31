Стороны должны согласовать технические детали расширения наблюдательской миссии в зоне карабахского конфликта: Захарова

Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эта тема обсуждалась на встрече президента России с президентами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, а также во время визитов главы МИД России Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года. В рамках ОБСЕ было разработано несколько вариантов документа, регламентирующего деятельность наблюдателей ОБСЕ.

«На прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел двух стран, организованной тройкой сопредседателей, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, остались некоторые технические детали. Их еще сторонам предстоит согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - добавила Захарова.

Коснувшись перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем, Захарова еще раз отметила, что стороны сами должны продемонстрировать политическую волю и прийти к компромиссному решению, которое положит конец этому затянувшемуся конфликту. Она напомнила, что в октябре прошлого года в Женеве президенты Азербайджана и Армении договорились об активизации переговорного процесса, после чего министры встретились 2 раза, сделали заявление.

«Для уточнения позиций сторон по проблемным вопросам сопредседатели планируют совершить визит в регион в первой декаде февраля», - заключила официальный представитель МИД РФ.