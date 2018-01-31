Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-01-18

ЕРЕВАН, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 января, курс доллара США вырос на 0.18 драмa и составил 480.81 драм. Курс евро вырос на 2.87 драмa и составил 598.95 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.56 драм. Курс британского фунта вырос на 3.19 драмa и составил 679.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 24.01 драмa и составила 20790 драм. Цена серебра сократилась на 0.52 драмa и составила 267.35 драм. Цена платины сократилась на 102.36 драмa и составила 15520.23 драм.