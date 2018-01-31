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Азиатские индексы - 31-01-18


ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 23098.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1836.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3480.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.86% и составил 32887.27 пункта.




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