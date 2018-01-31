Арнольд Шварценеггер продал автомобиль Bugatti Veyron примерно за $2,5 млн

Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал одну из своих машин - суперкар Bugatti Veyron за около $2,5 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как удалось узнать новостному ресурсу TMZ, автомобиль был куплен в 2015 году. Этот образец Bugatti Veyron развивает скорость 96,6 км в час за 2,5 секунды и накатал порядка 1,6 тыс. км за срок эксплуатации.

Покупателем суперкара стал известный в США автодилер Оби Океке, который родился в Нигерии и в возрасте пяти лет беженцем вместе с матерью перебрался в Америку. Океке, которого в определенных кругах зовут доктором Бугатти, планирует сбыть автомобиль Шварценеггера за более высокую сумму. Дилер в прошлом году продал бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мэйуэзеру новый Bugatti Veyron красного цвета. Машина обошлась бойцу в $3,3 млн.