Пайлан и Макрон обсудили вопросы прав человека в Турции

Армянский депутат парламента Турции Гаро Пайлан обсудил вопросы о правах человека в Турции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Европейский комитет «Ай Дата», встреча состоялась в рамках ежегодного банкета Координационного совета армянских организаций Франции.

Макон и Пайлан коснулись действий турецких вооруженных сил в Сирии, призвав к бдительности и выразив обеспокоенность по поводу последних событий.

В рамках мероприятия за усилия по продвижению демократии и прав человека Пайлан получил специальную медаль от мэра Парижа Анн Идальго (La médaille Grand Vermeil).

На ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции 30 января присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, депутат турецкого Меджлиса Гаро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго, мэр Лиона Геворг Кепенекян, члены правительства, парламентарии, руководители армянских организаций Франции, отцы церкви и пр.