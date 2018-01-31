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Армен Саркисян готовится к предстоящей встрече с президентом Армении  Сержем Саргсяном


Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян готовится к предстоящей встрече с президентом Армении  Сержем Саргсяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам сам Армен Саркисян.

«День встречи еще не известен, но она состоится в ближайшем будущем», - сказал он.

В ходе визита в центр креативных технологий «Тумо» Саркисян познакомился с журналистами и пообещал провести с ними брифинг.




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