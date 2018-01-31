Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян готовится к предстоящей встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам сам Армен Саркисян.

«День встречи еще не известен, но она состоится в ближайшем будущем», - сказал он.

В ходе визита в центр креативных технологий «Тумо» Саркисян познакомился с журналистами и пообещал провести с ними брифинг.