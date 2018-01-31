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Армен Саркисян посетил  Конституционный суд Армении


Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян 31 января посетил  Конституционный суд страны и побеседовал с председателем КС Гагиком Арутюняном. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе КС Армении.




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