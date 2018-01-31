Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Европейская комиссия потребовала от девяти стран Европейского союза до 5 февраля принять меры по борьбы с загрязнением воздуха, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Если Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Румыния, Венгрия, Чехия и Словакия не предпримут шаги, которые незамедлительно приведут к снижению содержания вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, Еврокомиссия обратится с иском в суд Евросоюза, заявила комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла.

По окончании кризисной встречи с министрами окружающей среды названных стран еврокомиссар назвала недостаточными меры, которые они планируют принять для борьбы с загрязнением воздуха. Она пояснила, что эти планы будут еще проверены, сообщает Deutsche Welle.