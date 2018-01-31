Samsung получила рекордную прибыль

Samsung Electronics установила новые рекорды прибыли по итогам четвертого квартала и 2017 года в целом благодаря высокому спросу на микросхемы, однако операционная прибыль подразделения по производству смартфонов в октябре-декабре сократилась.

Чистая прибыль Samsung в IV квартале подскочила на 42%, до 12,26 трлн южнокорейских вон ($11,4 млрд) с 7,09 трлн вон за тот же период 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Операционная прибыль Samsung Electronics была почти на две трети выше, чем годом ранее, - 15,15 трлн вон, немного выше ожидавшихся в предварительной отчетности 15,1 трлн вон.

Выручка Samsung Electronics в октябре-декабре увеличилась до 65,98 трлн вон с 53,33 трлн вон годом ранее.

По итогам 2017 года в целом Samsung получила 53,65 трлн вон операционной прибыли, на 83% больше, чем в 2016 году, тогда как выручка достигла 239,58 трлн вон.