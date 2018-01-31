Канадские химики создали новый тип пломб, защищающих зубы от атак микробов благодаря встроенным в них наночастицам антибиотиков. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наночастицы, начиненные антибиотиками, превращают пломбу в первую линию обороны против микробов, вызывающих кариес. Как правило, такие наполнители раньше работали лишь пару недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и кремниевых наночастиц, которой хватит на защиту зубов на протяжении многих лет", — рассказывает Бен Хаттон (Ben Hatton) из университета Торонто (Канада).