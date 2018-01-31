Китай и Великобритания подписали пакет торгово-экономических соглашений

Представители нескольких ведомств и коммерческих организаций Китая и Великобритании в среду подписали пакет соглашений о сотрудничестве в области торговли, экономики и инвестиций, а также в культурно-гуманитарной сфере. Церемония заключения договоренностей состоялась в пекинском Доме народных собраний в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тереза Мэй 31 января по приглашению премьера Госсовета КНР прибыла в Пекин с официальным визитом, главная задача этой поездки - формирование стратегических партнерских отношений в сфере экономики, укрепление торговых контактов с Китаем, создание условий для выхода британских компаний на китайский рынок. Вместе с Мэй прибыла делегация предпринимателей Великобритании.